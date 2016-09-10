ЦСКА: "Мы ждали этого долгие годы - сегодня первая игра на новой арене"

Пресс-служба ЦСКА напомнила о сегодняшнем матче 6-го тура чемпионата России против "Терека". Это первая встреча, которая пройдет на новой арене армейцев. Начало игры – в 20.30 по московскому времени.
Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены – около 30 тысяч зрителей. Стадион на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году.
После пяти туров ЦСКА с 11 очками находится на втором месте турнирной таблицы. "Терек" с 10 очками располагается на третьей строчке.
- Этот день, которого мы ждали долгие годы, настал! Сегодня состоится первая игра на новой арене ЦСКА, - говорится в сообщении.
Этот день, которого мы ждали долгие годы, настал! Сегодня состоится первая игра на новой #АренаЦСКА! 🤗🔴🔵 #ЦСКАТерек pic.twitter.com/P6sxGMRHrW– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 10 сентября 2016 г.
Антиконь .
Есть еще прекрасное выражение - "ля-ля, бла-бла,"!!! Один всё усы бреет, другой с Барселонами и Челсями играет!!! А еще есть третий - как маразматик на стуле раскачивается во время матча!!!(А может быть и дома на стульчаке(наверное запором мучается бедолага!!!).
11:57
orel85
platinum ,иди уроки делай вместе с пустотом!!!
11:54
Platinum1991
"ТЕПЕРЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ ИГРОК ЦСКА СТАНЕТ НАСТОЯЩИМ ЛИДЕРОМ". Он всегда был лидером и помогал команде КОВАТЬ победы на футбольных полях на других стадионах. А теперь, со строительством домашнего стадиона, это будет делать легче и в пределах футбольных приличий! ПРИЗЫВАЮ всех болельщиков ЦСКА показать ВСЕМ пример спокойствия и разумной поддержки - без мата, пиротехники, бросаний предметов, выбеганий и уханий. Вот тогда болельщики ЦСКА будут самыми ЛУЧШИМИ и их будут ставить в пример другим! Давайте поддержим эту инициативу и станем лучшими! Давайте покажем всем пример приличия и поддержки! Это очень важно для каждого болельщика ЦСКА и для футбольной России! МЫ ПЕРВЫЕ и всем ПРИМЕР! УРА! ВПЕРЁД ЦСКА! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
11:50
Юрий 111
Удачи нашей команде
11:38
$n10nep$
П_о_в_а_р Первую игру нельзя провести дважды так то.) 11:05 ======================= Гинер и трижды сможет. Уверяю тебя))
11:19
П_о_в_а_р
Первую игру нельзя провести дважды так то.)
11:05
MrSNik
Хотелось бы видеть очень хорошую игру Терека...
10:37
Антиконь .
А мы как ждали!!! А сегодня кто в майках Терека, Барселона или Челси???(не помню кто в торпедовских играл!!!).
10:31
orel85
Давайте Горцы!!!! Уничтожьте коней в их новом стойле!!!!
10:24