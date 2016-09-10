ЦСКА: "Мы ждали этого долгие годы - сегодня первая игра на новой арене"

Пресс-служба ЦСКА напомнила о сегодняшнем матче 6-го тура чемпионата России против "Терека". Это первая встреча, которая пройдет на новой арене армейцев. Начало игры – в 20.30 по московскому времени.

Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены – около 30 тысяч зрителей. Стадион на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году.

После пяти туров ЦСКА с 11 очками находится на втором месте турнирной таблицы. "Терек" с 10 очками располагается на третьей строчке.

- Этот день, которого мы ждали долгие годы, настал! Сегодня состоится первая игра на новой арене ЦСКА, - говорится в сообщении.