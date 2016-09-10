10:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА: "Мы ждали этого долгие годы - сегодня первая игра на новой арене"

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Пресс-служба ЦСКА напомнила о сегодняшнем матче 6-го тура чемпионата России против "Терека". Это первая встреча, которая пройдет на новой арене армейцев. Начало игры –  в 20.30 по московскому времени.

Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены – около 30 тысяч зрителей. Стадион на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году.

После пяти туров ЦСКА с 11 очками находится на втором месте турнирной таблицы. "Терек" с 10 очками располагается на третьей строчке.

- Этот день, которого мы ждали долгие годы, настал! Сегодня состоится первая игра на новой арене ЦСКА, - говорится в сообщении.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Антиконь .

Есть еще прекрасное выражение - "ля-ля, бла-бла,"!!! Один всё усы бреет, другой с Барселонами и Челсями играет!!! А еще есть третий - как маразматик на стуле раскачивается во время матча!!!(А может быть и дома на стульчаке(наверное запором мучается бедолага!!!).

11:57

orel85

platinum ,иди уроки делай вместе с пустотом!!!

11:54

Platinum1991

"ТЕПЕРЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ ИГРОК ЦСКА СТАНЕТ НАСТОЯЩИМ ЛИДЕРОМ". Он всегда был лидером и помогал команде КОВАТЬ победы на футбольных полях на других стадионах. А теперь, со строительством домашнего стадиона, это будет делать легче и в пределах футбольных приличий! ПРИЗЫВАЮ всех болельщиков ЦСКА показать ВСЕМ пример спокойствия и разумной поддержки - без мата, пиротехники, бросаний предметов, выбеганий и уханий. Вот тогда болельщики ЦСКА будут самыми ЛУЧШИМИ и их будут ставить в пример другим! Давайте поддержим эту инициативу и станем лучшими! Давайте покажем всем пример приличия и поддержки! Это очень важно для каждого болельщика ЦСКА и для футбольной России! МЫ ПЕРВЫЕ и всем ПРИМЕР! УРА! ВПЕРЁД ЦСКА! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!

11:50

Юрий 111

Удачи нашей команде

11:38

$n10nep$

П_о_в_а_р Первую игру нельзя провести дважды так то.) 11:05 ======================= Гинер и трижды сможет. Уверяю тебя))

11:19

П_о_в_а_р

Первую игру нельзя провести дважды так то.)

11:05

MrSNik

Хотелось бы видеть очень хорошую игру Терека...

10:37

Антиконь .

А мы как ждали!!! А сегодня кто в майках Терека, Барселона или Челси???(не помню кто в торпедовских играл!!!).

10:31

orel85

Давайте Горцы!!!! Уничтожьте коней в их новом стойле!!!!

10:24

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