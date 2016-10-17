ЦСКА может вернуть Мусу?

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса, выступавший ранее за ЦСКА, может вернуться в армейский клуб, утверждает NigerianEye. Африканец покинул московский клуб летом, перейдя к "лисам" за 18 миллионов фунтов стерлингов, но у футболиста никак не получается стать твердым игроком основы английской команды.
– ЦСКА высоко ценил и любит Мусу, он здорово играл за этот клуб в течение пяти сезонов, – заявил источник, близкий к игроку. – Существует серьезная вероятность того, что если Ахмед не поправит свое положение в "Лестере", то он покинет клуб и, вероятно, вернется в ЦСКА, где его с удовольствием примут.
ну я
Slim Taller О как! определитесь уж: то банкрот, то судей пачками покупает!
14:43
Гаттузо зол!
Лучше Нецида вернуть! Хотя конечно непрожаренная утятина от секаса.
14:27
maslo
П_о_в_а_р , прямо с языка снял. Есть стойкое убеждение , что тут идет развод и Муса там бьет баклуши. Плевать на имидж , деньги все!
14:17
Slim Taller
Африканское издание "Нигерийский глаз" безусловно,авторитетное издание.Только есть одно "но".У Гинера нет 10 миллионов,что-бы вернуть Мусу.Если его кто и купит,так это турки.А ЦСКА банкрот.
14:06
onlywhitespartak
Кто бы сомневался ))про цыган верно подмечено ;)
14:04
П_о_в_а_р
Хотя об этом уже рисовали, наверное.)
14:04
П_о_в_а_р
Это разводка Гинера... Продаёт игрочеллу, тот (по договорённости с Гинером) пинает балду в новом клубе, новый клуб хочет его продать, его никто не берёт (так как он пинал балду всё это время), игрочелло возвращается в ЦСКА, ЦСКА чемпион и при бабосах. Бинго.
14:04
Jean4
Старая схема Гинера в действии. Это как у цыган, которые впаривают за бабки домашних животных, а те потом сбегают обратно в табор.
14:00
Санта_Клаус
а потом еще раз продадут кому-нить
13:46
Эрмин
доктор Фишер===Ожил,фальшивый Фишер-болельщик,у которого вы украли деньги,которых у него не было ?
13:46
Дузер
Ни один игрок из цска в европе не может заиграть,можно быть тут звездой,а там даже в заявку не попадать!
13:40
Талантливый
В этом "Нигерийском глазу" видимо упустили из виду денежный вопрос. Мне почему-то думается, что Лестер помнит сколько денег он отдал Гинеру за эту деревяшку. Чтобы Муса куда-то там "вернулся" деньги нужно будет вернуть назад. Второй раз этот еврейский гешефт у Гинера не пройдет!)))
13:40
alex13b
Только в аренду. За 1 млн.
13:38
MAYERICK
И этот, как и Думбия, никому не нужен, даже за пивом бегать......
13:38
Тот самый Зануда
По проторенной дорожке...
13:33
доктор Фишер
"Кони" еще и Вагнера вернут. Негры помогут "лошадям" удержаться в РФПЛ.
13:33
Жорик Вартанов
это уже не смешно) такими темпами у ЦСКА никто игроков покупать не будет)
13:32
СашаРичагин
Мусу и Думбия - домой, в ЦСКА. Деньги за них уже получили, теперь надо и их вернуть.
13:31