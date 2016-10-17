13:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА может вернуть Мусу?

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Нападающий "Лестера" Ахмед Муса, выступавший ранее за ЦСКА, может вернуться в армейский клуб, утверждает NigerianEye. Африканец покинул московский клуб летом, перейдя к "лисам" за 18 миллионов фунтов стерлингов, но у футболиста никак не получается стать твердым игроком основы английской команды.

– ЦСКА высоко ценил и любит Мусу, он здорово играл за этот клуб в течение пяти сезонов, – заявил источник, близкий к игроку. – Существует серьезная вероятность того, что если Ахмед не поправит свое положение в "Лестере", то он покинет клуб и, вероятно, вернется в ЦСКА, где его с удовольствием примут.

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КОММЕНТАРИИ (18)
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ну я

Slim Taller О как! определитесь уж: то банкрот, то судей пачками покупает!

14:43

Гаттузо зол!

Лучше Нецида вернуть! Хотя конечно непрожаренная утятина от секаса.

14:27

maslo

П_о_в_а_р , прямо с языка снял. Есть стойкое убеждение , что тут идет развод и Муса там бьет баклуши. Плевать на имидж , деньги все!

14:17

Slim Taller

Африканское издание "Нигерийский глаз" безусловно,авторитетное издание.Только есть одно "но".У Гинера нет 10 миллионов,что-бы вернуть Мусу.Если его кто и купит,так это турки.А ЦСКА банкрот.

14:06

onlywhitespartak

Кто бы сомневался ))про цыган верно подмечено ;)

14:04

П_о_в_а_р

Хотя об этом уже рисовали, наверное.)

14:04

П_о_в_а_р

Это разводка Гинера... Продаёт игрочеллу, тот (по договорённости с Гинером) пинает балду в новом клубе, новый клуб хочет его продать, его никто не берёт (так как он пинал балду всё это время), игрочелло возвращается в ЦСКА, ЦСКА чемпион и при бабосах. Бинго.

14:04

Jean4

Старая схема Гинера в действии. Это как у цыган, которые впаривают за бабки домашних животных, а те потом сбегают обратно в табор.

14:00

Санта_Клаус

а потом еще раз продадут кому-нить

13:46

Эрмин

доктор Фишер===Ожил,фальшивый Фишер-болельщик,у которого вы украли деньги,которых у него не было ?

13:46

Дузер

Ни один игрок из цска в европе не может заиграть,можно быть тут звездой,а там даже в заявку не попадать!

13:40

Талантливый

В этом "Нигерийском глазу" видимо упустили из виду денежный вопрос. Мне почему-то думается, что Лестер помнит сколько денег он отдал Гинеру за эту деревяшку. Чтобы Муса куда-то там "вернулся" деньги нужно будет вернуть назад. Второй раз этот еврейский гешефт у Гинера не пройдет!)))

13:40

alex13b

Только в аренду. За 1 млн.

13:38

MAYERICK

И этот, как и Думбия, никому не нужен, даже за пивом бегать......

13:38

Тот самый Зануда

По проторенной дорожке...

13:33

доктор Фишер

"Кони" еще и Вагнера вернут. Негры помогут "лошадям" удержаться в РФПЛ.

13:33

Жорик Вартанов

это уже не смешно) такими темпами у ЦСКА никто игроков покупать не будет)

13:32

СашаРичагин

Мусу и Думбия - домой, в ЦСКА. Деньги за них уже получили, теперь надо и их вернуть.

13:31

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Материалы других СМИ