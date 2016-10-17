ЦСКА может вернуть Мусу?

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса, выступавший ранее за ЦСКА, может вернуться в армейский клуб, утверждает NigerianEye. Африканец покинул московский клуб летом, перейдя к "лисам" за 18 миллионов фунтов стерлингов, но у футболиста никак не получается стать твердым игроком основы английской команды.

– ЦСКА высоко ценил и любит Мусу, он здорово играл за этот клуб в течение пяти сезонов, – заявил источник, близкий к игроку. – Существует серьезная вероятность того, что если Ахмед не поправит свое положение в "Лестере", то он покинет клуб и, вероятно, вернется в ЦСКА, где его с удовольствием примут.