ЦСКА может снизить цены на билеты в следующем сезоне

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о том, что на стадионе армейцев улучшается качество сервиса. По его словам, руководство клуба рассмотрит возможность снижения цен на билеты и абонементы в сезоне-2018/19.

- Для нашего клуба, не скрою, это тоже стало неожиданностью, тем более, что цены на абонементы по сравнению с минувшим сезоном не изменились, - цитирует пресс-служба клуба Зарубьяна. - Однако, первая домашняя игра нового сезона с "Локомотивом" собрала меньше болельщиков, чем последняя встреча прошлого чемпионата с "Анжи". Согласен, что в заключительном туре многое решалось, победа позволяла нам финишировать на втором месте и пробиться в квалификацию Лиги чемпионов. И все же в случае с "Локомотивом" у нас были все основания рассчитывать на более солидную посещаемость, чем 14 с половиной тысяч человек. Даже несмотря на перенос игры с субботы на пятницу. Этот фактор мог, что называется, сыграть как в ту, так и в иную сторону. В субботу многие уезжают на дачи, а в пятницу вечером вполне можно сходить на стадион. Исходные данные в тот вечер были едва ли не оптимальными для высокой посещаемости – сильный соперник, первый домашний матч в новом сезоне, отличная погода.

Если говорить о ценах на билеты – проводили соответствующие опросы, и выяснилось, что возможная высокая стоимость посещения стадиона не была основной причиной. Проводя аналогию с другими клубами, могу сказать, что у кого-то стоимость билетов чуть выше, у кого-то чуть ниже. Тем не менее, вполне вероятно, в сезоне-2018/19 мы пойдем на некоторое снижение цен. В текущем сезоне, по понятным причинам, это не представляется возможным, поскольку мы уже продали определенное количество абонементов.

В любом деле важно движение вперед, и оно у нас, безусловно, есть. Организовали фестивальную зону, чтобы каждое посещение стадиона в дни матчей превращалось в настоящий праздник. Присутствуют все необходимые атрибуты – площадки с конкурсами, аттракционы, работают аниматоры. Кроме того, на арене в дополнение к фудкортам появились фудтраки, а меню стало разнообразнее.

В скором времени заработают новые функции в нашем мобильном приложении. К примеру, чтобы пройти на стадион, будет достаточно наличия мобильного устройства, с которого приобретен билет. Кроме того, гораздо проще будет заказать еду во время матчей. Зритель сделает заказ, оплатит его с телефона, и разносчик доставит еду прямо к ряду на трибуне. В самое ближайшее время появится возможность покупки с телефона атрибутики и сувениров из официального клубного магазина. Следующим шагом будет введение клубной программы лояльности. В общем, идет развитие, а это главное. Качество сервиса становится выше. Теперь бы хотелось, чтобы возросла посещаемость.