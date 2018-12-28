20:33 | Футбол — РПЛ

ЦСКА может приобрести форварда "Брюгге"

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Нападающий "Брюгге" Уэсли Мораес может продолжить карьеру в России. 22-летним бразильцем интересуется ЦСКА. Об этом "СЭ" сообщил бельгийский агент Сантуш Верхулст

- Один из агентов сказал мне, что общался с ЦСКА по поводу Мораеса, - сказал Верхулст

По информации transfermarkt, трансфер Мораеса оценивается в 14 млн евро. Срок его нынешнего контракта с "Брюгге" истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне Мораес провел 19 матчей, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач. (Игорь Новиков)

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