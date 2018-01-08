ЦСКА может пополниться полузащитником хорватского "Славена"

Как сообщили "СЭ" коллеги из загребского издания Vecernji list, ЦСКА проявляет интерес к опорному полузащитнику "Славен Белупо" Кристиану Бистровичу. По их информации, переход хавбека может быть официально оформлен уже в январе.
В этом сезоне 19-летний футболист провел 12 матчей в чемпионате Хорватии. По данным портала transfermarkt.de, контракт игрока с клубом из города Копривница действует до лета 2021 года, а трансферная стоимость Бистровича оценивается в 250 тысяч евро.
alex lav
0:7. С вашими усилениями и мильонами...)
19:52 8 января
К.Б.Ын
У конюшни уже безнадёга полная. Лучше бы дефов искали, а то играть будет некому)
18:56 8 января
Бу-га-га!
Актуальный какой никнейм. ))) После Ливерпуля.)))_
17:27 8 января
podnimitemneveki
"У нас есть деньги но мы абы кого не покупаем"_________Е.Л.Гинер
17:26 8 января
Семь ветров
Где же бедолаги "болеющие" за гинерский проект, тут такой трансферюга намечается, икра из их хозяина полезла, ах да, никак не слезут с КБ веток))
17:07 8 января
Serenky25
СЭ теперь обсуждает трансферы чемпионата болгарии?
15:43 8 января
Иван-крестьянский сын
журналистам совсем писать стало не о чем!
15:39 8 января
shpasic
опять софийский ЦСКА?
15:35 8 января
СашаРичагин
Дороговато.
15:29 8 января
Alukard1349
Игроки ценой Бентли на котором ездит Гинер))))
15:26 8 января
Slim Taller
Денег у Гинера,по его словам,много.И можно позволить потратить такую огромную сумму на усиление состава.
15:24 8 января