ЦСКА может пополниться полузащитником хорватского "Славена"

Как сообщили "СЭ" коллеги из загребского издания Vecernji list, ЦСКА проявляет интерес к опорному полузащитнику "Славен Белупо" Кристиану Бистровичу. По их информации, переход хавбека может быть официально оформлен уже в январе.

В этом сезоне 19-летний футболист провел 12 матчей в чемпионате Хорватии. По данным портала transfermarkt.de, контракт игрока с клубом из города Копривница действует до лета 2021 года, а трансферная стоимость Бистровича оценивается в 250 тысяч евро.

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