15:00 8 января | Футбол — РФПЛ

ЦСКА может пополниться полузащитником хорватского "Славена"

11

Как сообщили "СЭ" коллеги из загребского издания Vecernji list, ЦСКА проявляет интерес к опорному полузащитнику "Славен Белупо" Кристиану Бистровичу. По их информации, переход хавбека может быть официально оформлен уже в январе.

В этом сезоне 19-летний футболист провел 12 матчей в чемпионате Хорватии. По данным портала transfermarkt.de, контракт игрока с клубом из города Копривница действует до лета 2021 года, а трансферная стоимость Бистровича оценивается в 250 тысяч евро.

Таблица переходов РФПЛ

11
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

alex lav

0:7. С вашими усилениями и мильонами...)

19:52 8 января

К.Б.Ын

У конюшни уже безнадёга полная. Лучше бы дефов искали, а то играть будет некому)

18:56 8 января

Бу-га-га!

Актуальный какой никнейм. ))) После Ливерпуля.)))_

17:27 8 января

podnimitemneveki

"У нас есть деньги но мы абы кого не покупаем"_________Е.Л.Гинер

17:26 8 января

Семь ветров

Где же бедолаги "болеющие" за гинерский проект, тут такой трансферюга намечается, икра из их хозяина полезла, ах да, никак не слезут с КБ веток))

17:07 8 января

Serenky25

СЭ теперь обсуждает трансферы чемпионата болгарии?

15:43 8 января

Иван-крестьянский сын

журналистам совсем писать стало не о чем!

15:39 8 января

shpasic

опять софийский ЦСКА?

15:35 8 января

СашаРичагин

Дороговато.

15:29 8 января

Alukard1349

Игроки ценой Бентли на котором ездит Гинер))))

15:26 8 января

Slim Taller

Денег у Гинера,по его словам,много.И можно позволить потратить такую огромную сумму на усиление состава.

15:24 8 января