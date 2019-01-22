ЦСКА - "Мольде". Видеотрансляция матча

Сегодня ЦСКА проведет в Кампоаморе второй товарищеский матч, которым завершится первый зимний сбор. Соперником армейцев станет норвежский клуб "Мольде"​. Начало – 14.00 по московскому времени.

Стартовый состав ЦСКА: Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов.

Запасные: Кырнац, Эрнандес, Ефремов, Нисимура, Обляков.

Представляем вашему вниманию видеотрансляцию матча ЦСКА - "Мольде"