ЦСКА - "Краснодар": трансляция матча, начало - в 19.00

В воскресенье, 28 октября, состоится матч 12-го тура РПЛ ЦСКА – "Краснодар". Игра пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена", начало – 19.00 (время московское).

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Краснодар".

Перед этим туром чемпионата России ЦСКА и "Краснодар" делили второе место в турнирной таблице с 19 очками, на 6 меньше лидера премьер-лиги, "Зенита" (25). В субботу на вторую строчку поднялся "Ростов" (21 очко), который на своем поле выиграл у "Анжи".

В чемпионате России ЦСКА принимал "Краснодар" семь раз, при этом кубанский клуб ни разу не смог победить в Москве (+0=3-4, мячи 5-13). На своем поле "быки" играют с армейцами удачнее – 11 очков в семи встречах (+3=2-2, мячи 7-6).

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ЦСКА – "Краснодар": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 28 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

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