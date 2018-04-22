16:51 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА - "Краснодар". Шатов заменен на 16-й минуте

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Хавбек "Краснодара" Олег Шатов был заменен уже на 16-й минуте матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА. Вместо него на поле появился Жоаузинью. Судя по всему, у россиянина возникли проблемы с икроножной мышцей.

Трансляция матча ЦСКА - "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Гетеродин

Они только против Зенита могут.

17:02

shpasic

не плакал на этот раз?

16:58

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