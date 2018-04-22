ЦСКА - "Краснодар". Шатов заменен на 16-й минуте

Хавбек "Краснодара" Олег Шатов был заменен уже на 16-й минуте матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА. Вместо него на поле появился Жоаузинью. Судя по всему, у россиянина возникли проблемы с икроножной мышцей.
Хавбек "Краснодара" Олег Шатов был заменен уже на 16-й минуте матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА. Вместо него на поле появился Жоаузинью. Судя по всему, у россиянина возникли проблемы с икроножной мышцей.
Гетеродин
Они только против Зенита могут.
17:02
shpasic
не плакал на этот раз?
16:58