ЦСКА - "Краснодар". Шатов заменен на 16-й минуте

Хавбек "Краснодара" Олег Шатов был заменен уже на 16-й минуте матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА. Вместо него на поле появился Жоаузинью. Судя по всему, у россиянина возникли проблемы с икроножной мышцей.

Трансляция матча ЦСКА - "Краснодар"