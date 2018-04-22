ЦСКА – "Краснодар": прямая трансляция – в 16.30

В воскресенье, 22 апреля, в Москве пройдет центральный матч 27-го тура российской футбольной премьер-лиги – ЦСКА на своем поле примет "Краснодар". Матч состоится на "ВЭБ Арене", стартовый свисток прозвучит в 16.30 по столичному времени. Соперники ведут борьбу за право играть в Лиге чемпионов сезона-2018/19. Перед матчем армейцы с 48-ю очками занимают третье место, "быки" с 47-ю – пятые. Игру, напомним, пропустит главная звезда гостей – нападающий Федор Смолов, у него дисквалификация за перебор желтых карточек.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Краснодар".

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Прямая трансляция матча ЦСКА – "Краснодар"