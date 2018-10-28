ЦСКА - "Краснодар": победный гол "быков" следовало отменить?

На 81-й минуте матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА – "Краснодар" (1:2) Виктор Классон забил победный гол в спорной ситуации. Не все заметили, что в момент передачи Ари еще один краснодарец Иван Игнатьев, возможно, оказался за линией офсайда. Затем он попытался пробить по пролетавшему мячу головой и тем самым отвлек внимание Игоря Акинфеева. После этого мяч оказался у Классона, и он переправил его в ворота.

Гол Виктора Классона.

Если считать, что Игнатьев зашел за линию офсайда, тогда следует признать, что бригада Романа Галимова ошиблась, засчитав взятие ворот ЦСКА. То есть первый ассистент Вячеслав Семенов ошибочно не зафиксировал положение "вне игры" у Игнатьева, активно участвовавшего в игре и мешавшего Акинфееву.

Однако видеоповторы не позволяют однозначно оценить упомянутый эпизод.

Если судить по одному повтору (камерой сверху), то Игнатьев находился на одной линии с защитником ЦСКА. Значит, ни о каком офсайде речи быть не может.

Гол Виктора Классона.

А вот на другом, сделанном офсайдной камерой, все выглядит так, словно часть корпуса Игнатьева оказалась ближе к линии ворот, чем нога защитника. Значит, следовало определить положение "вне игры".

Гол Виктора Классона.

По всей видимости, разночтение зависит от того, в какое мгновение останавливается видеозапись и определяется момент, когда Ари коснулся мяча, делая передачу. Очевидно, что ситуация сложная, чтобы оценить ее человеческим глазом. В таких случаях неправильно предъявлять претензии ассистентам судей.

Надеюсь, в скором времени им на помощь придут видеоарбитры. Если, конечно, клубы, лига и РФС найдут деньги на проект ВАР. (Александр БОБРОВ)

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