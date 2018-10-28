ЦСКА - "Краснодар": онлайн-трансляция матча - в 19.00

В воскресенье, 28 октября, в матче 12-го тура премьер-лиги встретятся ЦСКА и "Краснодар". Игра в Москве на стадионе армейцев "ВЭБ Арена" начнется в 19.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Краснодар".

Перед 12-м туром ЦСКА и "Краснодар" делили 2-е место с 19 очками, уступая 6 баллов лидеру чемпионата России – "Зениту" (25 очков, в понедельник сыграет в Самаре с "Крыльями Советов"). В субботу на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ поднялся "Ростов" – 21 очко после победы над "Анжи". По 18 баллов перед матчами 12-го тура у "Локомотива" (в воскресенье играет в гостях с "Енисеем"), "Спартака" и "Рубина" (в понедельник встречаются в Казани).

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ЦСКА – "Краснодар": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 28 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

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