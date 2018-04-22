ЦСКА - "Краснодар". Муса сказал, что армейцы готовы были умереть на поле

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса подчеркнул, что команда верила в победу в матче 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:1). Армейцы пропустили первыми, но нигериец сделал дубль и принес команде три очка.

- Я был уверен, что мы выиграем. Переломным моментом стал первый гол, - сказал Муса в эфире канала "Наш футбол". - Я был уверен, что мы вырвем победу.

- За счет чего ЦСКА выигрывает такие тяжелые матчи?

- Мы не имеем права больше оступаться, поэтому решили, что умрем на поле, но добудем три очка. Так и получилось.

Турнирная таблица чемпионата России по футболу