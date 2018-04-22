ЦСКА - "Краснодар": Бистрович - в "старте" армейцев, Вандерсон - "быков"

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Краснодара" на матч 27-го тура чемпионата России. В составе "быков" с первых минут на поле выйдут полузащитники Виктор Классон и Масиэл Вандерсон. У армейцев в числе первых одиннадцати выйдет Кристиян Бистрович.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Головин, Чалов, Муса.

Запасные: Помазун, Щенников, Натхо, Миланов, Хосонов, Витинью.

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Перейра, Шатов, Классон, Вандерсон.

Запасные: Сафонов, Крицюк, Янбаев, Грицаенко, Калинин, Жоаузинью, Мацукатов, Иван.

Напомним, что нападающий гостей Федор Смолов пропускает матч из-за четвертой желтой карточки, полученной в игре с "Арсеналом" (3:0).

Встреча между командами начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.