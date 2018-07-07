ЦСКА - "Копенгаген": армейцы назвали состав на матч

Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч с "Копенгагеном". Новичок команды Яка Бийол выйдет на поле с первых минут.

Полностью состав армейцев выглядит следующим образом: Помазун, Набабкин, Чернов, Щенников, Бийол, Хосонов, Бистрович, Тикнизян, Жамалетдинов, Чалов, Витинью. Запасные: Кырнац, Бекао, Пухов, Ефремов, Жиронкин, Гордюшенко.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Копенгаген"