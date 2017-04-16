ЦСКА извинился перед болельщиками за проблему с камерой хранения

ЦСКА принес извинения поклонникам команды за проблемы с камерой хранения на домашней игре 23-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). Болельщики были вынуждены сдавать в камеру хранения сумки, пакеты и рюкзаки в связи с усиленными мерами безопасности. Но в камере хранения работало лишь одно окно, в связи с чем образовалась огромная очередь, которая стояла даже спустя полтора часа после окончания встречи.

"Армейцы! Мы в курсе проблем с камерой хранения на матче ЦСКА – "Ростов". К сожалению, не все зависит от позиции клуба, есть требования полиции. Мы приносим извинения за доставленные неудобства, постараемся улучшить ситуацию к следующим домашним играм", – гласит сообщение на странице в "Твиттере" столичной команды.