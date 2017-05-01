ЦСКА интересуется форвардом "Ботафого"?

Нападающий "Ботафого" Сасса находится в шорт-листе ЦСКА, утверждает Extra Online. Согласно источнику, контракт форварда с "Ботафого" истекает в декабре 2017 года, благодаря чему уже этим летом он сможет подписать с армейцами предварительное соглашение, а в январе на правах свободного агента стать игроком ЦСКА.

"Ботафого" и 23-летний бразилец продолжительное время ведут переговоры о продлении соглашения, но никак не могут достигнуть договоренности. При этом подчеркивается, что если клубу удастся продлить соглашение с Сассой, то он не будет выставлен на продажу.

Неизвестной остается стадия переговоров между ЦСКА и Сассой, а также делал ли российский клуб официальное предложение игроку, чей рост составляет 174 сантиметра.

Зимой сообщалось, что "Ботафого" не стал продавать игрока "Локомотиву".