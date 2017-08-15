ЦСКА интересуется автором победного гола Euro-2016?

Нападающий "Лилля" Эдер может перейти в ЦСКА, утверждает L'Equipe. По информации источника, 29-летний форвард не входит в планы главного тренера "догов" Марсело Бьелсы, поэтому клуб настроен на продажу футболиста.

Отмечается, что помимо армейцев португалец входит в сферу интересов "Олимпиакоса", "Жироны", "Брайтона" и "Бирмингема". При этом все перечисленные клубы планируют лишь арендовать игрока, в то время как "Лилль" хочет выручить от продажи футболиста 6 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Эдер на клубном уровне во всех турнирах сыграл 37 матчей, забил шесть голов.