ЦСКА интересуется автором победного гола Euro-2016?

Нападающий "Лилля" Эдер может перейти в ЦСКА, утверждает L'Equipe. По информации источника, 29-летний форвард не входит в планы главного тренера "догов" Марсело Бьелсы, поэтому клуб настроен на продажу футболиста.
Отмечается, что помимо армейцев португалец входит в сферу интересов "Олимпиакоса", "Жироны", "Брайтона" и "Бирмингема". При этом все перечисленные клубы планируют лишь арендовать игрока, в то время как "Лилль" хочет выручить от продажи футболиста 6 миллионов евро.
Напомним, что в прошлом сезоне Эдер на клубном уровне во всех турнирах сыграл 37 матчей, забил шесть голов.
- ЦСКА (футбол)
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- Эдерзиту Антониу Маседу Лопиш
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совва
ему уже 29 лет, не покупает ЦСКА таких игроков, если только в аренду возьмут...
12:52