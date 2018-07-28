ЦСКА имеет пятый по стоимости состав премьер-лиги, "Зенит" и "Спартак" лидируют

ЦСКА опустился с третьего на пятое место в списке клубов с самыми дорогими составами премьер-лиги, информирует портал Transfermarkt. Общая трансферная стоимость игроков армейского клуба составляет 69,7 миллиона евро.

Лидером является "Зенит" (149,85 миллиона), на втором месте – "Спартак" (124,9 миллиона).

Общая трансферная стоимость игроков клубов премьер-лиги:

1. "Зенит" (149,85 миллиона)

2. "Спартак" (124,9)

3. "Локомотив" (90,3)

4. "Краснодар" (85,1)

5. ЦСКА (69,7)

6. "Рубин" (39,43)

7. "Ахмат" (36,88)

8. "Ростов" (28,75)

9. "Уфа" (27)

10. "Динамо" (23,08)

11. "Урал" (21,7)

12. "Енисей" (16,78)

13. "Крылья Советов" (16,35)

14. "Арсенал" (15,7)

15. "Оренбург" (12,53)

16. "Анжи" (10,45)