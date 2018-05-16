ЦСКА и "Зенит" заплатят по 100 тысяч рублей за скандирования фанатов

Контрольно-дицсиплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать ЦСКА на 100 тысяч рублей за скандирования фанатов по итогам матча 30-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:1). "Зенит" за аналогичное нарушение во время встречи против "СКА-Хабаровск" (6:0) будет обязан заплатить 100 тысяч рублей.

"Уфа", которая благодаря победе над "Тосно" (5:0) попала в число участников Лиги Европы-2018/19, будет вынуждена заплатить 100 тысяч рублей за появление на поле стадиона "Нефтяник" посторонних лиц.

Кроме того, главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко был оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам встречи с ЦСКА (Филипп ПАПЕНКОВ).

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