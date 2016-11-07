10:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА и "Уфа" проведут товарищеский матч во время паузы в чемпионате России

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подчеркнул, что уфимцы во время перерыва в чемпионате России на матчи национальных сборных проведут контрольную встречу с ЦСКА. Игра состоится в Москве, 12 ноября.

– Во время паузы в чемпионате России мы 12 ноября сыграем товарищеский матч с ЦСКА в Москве, – приводит "Р-Спорт" слова Газизова. – Матч пройдет на тренировочной базе ЦСКА в Ватутинках. Спасибо большое руководству футбольного клуба ЦСКА, которое согласилось на сотрудничество.

По его словам, ЦСКА не обращался в клуб по поводу возможного приглашения главного тренера "Уфы" Виктора Гончаренко. Специалист, покинув "Урал", работал помощником Леонида Слуцкого с 2015 по 2016 год. В июне он возглавил "Уфу".

– Нет, ЦСКА к нам не обращался по поводу Гончаренко, и думаю, что это вряд ли произойдет, – сказал Газизов.

В игре с "Рубином" травму бедра получил Фатаи – футболист пропустит около двух недель, – добавил Газизов. – А ранее травмированные Тумасян и Абдулавов вернутся в строй только весной. Все остальные футболисты продолжают подготовку к следующим матчам.

Шамиль Газизов: "Если ЦСКА позовет Гончаренко, мы обязаны отпустить его без компенсации"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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manager78

Один товарищский матч в рамках РФПЛ они уже сгоняли с удивительным количеством ударов по воротам от одной из команд.

12:25

Вопреки

Dorognik По-этому и играют дублем, что ростовчанам такой календарь Прядкинская бригада нарисовала (два дня на перелет и восстановление, на третий ИГРА) в отличие от ЦСКА и Зенита... Да еще сборы сборных, часть игроков ростовских вообще возвращаются за день до игры. Значит это нужно решалам РФСовским, РПЛовским, Гинеру с Дюковым... А МУТКО молчит - все его устраивает, поскольку адм. ресурсные довольны.

12:05

Dorognik.

Вопреки, а ростовские сборники и в чемпе играют через раз, дубли возят. Так чего им от сборной отдыхать?))

11:53

Dorognik.

Вопреки, ну-ну)) У ЦСКА и Зенита много лет уезжают каждый раз в сборные по составу. И ничего, чемпы выигрывают. А тут вдруг раз не пригласили никого из никакого нынче ЦСКА - и всё, заныли)) Кто сейчас в ЦСКА на уровне сборной играет-то?

11:52

Вопреки

Нормально, да ? В сборную игроки гинеровские не могут ехать (захворали опять), а товарищ. матчи с командой другана проводят без проблем ? Ничего удивительно НЕТ - Слуцкий с Гинером просто придумали отмазки для своих, договорившись с Черчесовым и Президентом РФС, чтобы не смазывать тренировочный процесс для ЦСКА на фоне предстоящих трудностей у других команд, в связи с выездами игроков по сборным. Все это понимают, в том числе и МУТКО, но делают вид, что все в норме. ВЕЗДЕ двойные стандарты и В.Л. лишь на словах ратует за ЧЕСТНЫЙ футбол !!! У "Ростова" ОДИННАДЦАТЬ (!!!) человек уже в третий раз в сезоне уезжают в сборные - о какой качественной подготовке к следующим турам можно вести речь ? Кто в ПЛ может сравниться с ростовчанами по числу сборников ? Но все плачут и дуркуют, ВСЕ... кроме Бердыевской банды

11:41

Гаттузо зол!

А вот в кулуарах поговаривают, что зимой лятуна ганчаренку вернут из аренды и притом без компенсации. Есть за что. Три очка он коникам уже подарил. А теперь пришло время яростной борьбы с догами и кто , как не он должен этим заняться. ганчаренке решпект!(с)

11:24

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