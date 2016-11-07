ЦСКА и "Уфа" проведут товарищеский матч во время паузы в чемпионате России

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подчеркнул, что уфимцы во время перерыва в чемпионате России на матчи национальных сборных проведут контрольную встречу с ЦСКА. Игра состоится в Москве, 12 ноября.

– Во время паузы в чемпионате России мы 12 ноября сыграем товарищеский матч с ЦСКА в Москве, – приводит "Р-Спорт" слова Газизова. – Матч пройдет на тренировочной базе ЦСКА в Ватутинках. Спасибо большое руководству футбольного клуба ЦСКА, которое согласилось на сотрудничество.

По его словам, ЦСКА не обращался в клуб по поводу возможного приглашения главного тренера "Уфы" Виктора Гончаренко. Специалист, покинув "Урал", работал помощником Леонида Слуцкого с 2015 по 2016 год. В июне он возглавил "Уфу".

– Нет, ЦСКА к нам не обращался по поводу Гончаренко, и думаю, что это вряд ли произойдет, – сказал Газизов.

В игре с "Рубином" травму бедра получил Фатаи – футболист пропустит около двух недель, – добавил Газизов. – А ранее травмированные Тумасян и Абдулавов вернутся в строй только весной. Все остальные футболисты продолжают подготовку к следующим матчам.

Шамиль Газизов: "Если ЦСКА позовет Гончаренко, мы обязаны отпустить его без компенсации"