ЦСКА и "Спартак" рассудит Карасев, "Зенит" и "Локомотив" - Галимов

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 8-го тура премьер-лиги. На московском дерби ЦСКА – "Спартак" будет работать бригада Сергея Карасева.

22 сентября (суббота):

"Енисей" – "Урал": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Динамо" – "Анжи": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

"Арсенал" – "Рубин": судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы), резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Ростов" – "Уфа": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

"Ахмат" – "Оренбург": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Игорь Синер (Омск).

23 сентября (воскресенье):

"Зенит" – "Локомотив": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

ЦСКА – "Спартак": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

24 сентября (понедельник):

"Крылья Советов" – "Краснодар": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам