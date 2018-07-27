16:00 | Футбол — РПЛ

ЦСКА и "Монако" объявили о переходе Головина

Александр ГОЛОВИН с вице-президентом "Монако" Вадимом ВАСИЛЬЕВЫМ. Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр ГОЛОВИН с вице-президентом "Монако" Вадимом ВАСИЛЬЕВЫМ.

Полузащитник ЦСКА Александр Головин перешел в "Монако". Контракт с хавбеком рассчитан на 5 лет - до июня 2023 года.

По данным "СЭ", французский клуб заплатил за 22-летнего россиянина 30 миллионов евро - это самый дорогой трансфер в истории армейцев и чемпионата России.

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

В минувшем сезоне хавбек сыграл за ЦСКА 43 игры, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. На чемпионате мира-2018 в составе сборной России хавбек провел 4 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. 

Головин создан для "Монако" и его тренера //
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