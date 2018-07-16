ЦСКА и "Локомотив" проведут встречи с болельщиками в одно время

"Локомотив" и ЦСКА объявили время встречи с болельщиками перед стартом нового сезона. Примечательно, что встречи с чемпионами и вице-чемпионами страны стартуют в одно и то же время - 23 июля в 19.00 по московскому времени.

Обе встречи пройдут на домашних стадионах команд - "РЖД Арене" и "ВЭБ Арене".

"Локо" будет награжден золотыми медалями, болельщики смогут сфотографироваться с кубком РФПЛ, пообщаться с игроками, тренерами и руководством. Также будет представлена новая форма команды.

ЦСКА ждет награждение серебряными наградами и побеседует с фанатами.