ЦСКА и "Локомотив" проведут встречи с болельщиками в одно время

"Локомотив" и ЦСКА объявили время встречи с болельщиками перед стартом нового сезона. Примечательно, что встречи с чемпионами и вице-чемпионами страны стартуют в одно и то же время - 23 июля в 19.00 по московскому времени.
Обе встречи пройдут на домашних стадионах команд - "РЖД Арене" и "ВЭБ Арене".
"Локо" будет награжден золотыми медалями, болельщики смогут сфотографироваться с кубком РФПЛ, пообщаться с игроками, тренерами и руководством. Также будет представлена новая форма команды.
ЦСКА ждет награждение серебряными наградами и побеседует с фанатами.
Соскучились? Мы – очень! 😍– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 16 июля 2018 г.
В понедельник 23 июля в 19:00 мы ждём вас в Доме чемпионов – на родной "РЖД Арене". Награждение золотыми медалями, фото с Кубком, общение с игроками, тренерами и руководством клуба и представление новой формы 🔥
До встречи дома, чемпионы!🥇 pic.twitter.com/N8qHJXRdpg
⚠ Мы рады объявить дату встречи команды #ЦСКА с болельщиками!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 июля 2018 г.
23 июля, 19:00, #ВЭБарена. Ждём вас! 🔴🔵https://t.co/MEkySJyda9 pic.twitter.com/Wryj6w6Clo