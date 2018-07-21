ЦСКА и "Енисей" сыграли вничью в последнем товарищеском матче

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Енисей" - 1:1. Армейцы не смогли удержать преимущество в матче с дебютантом премьер-лиги. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

ЦСКА на домашнем стадионе в товарищеском матче сыграл вничью с "Енисеем". Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол хавбека армейцев Дмитрия Ефремова красноярцы ответили точным ударом с пенальти в исполнении Марко Обрадовича.

Отметим, что в составе красно-синих первый матч провел защитник Хердур Магнуссон, перешедший в клуб из Москвы из "Бристоль Сити". Также во встрече принял участие выступавший на чемпионате мира в составе сборной России Алан Дзагоев.

В первом туре чемпионата России-2018/19 "Енисей" 29 июля в Тюмени сыграет с "Зенитом". ЦСКА, в свою очередь, 31 июля в Самаре встретится с "Крыльями Советов". Первый матч сезона армейцы проведут 27 июля - команде Виктора Гончаренко в Нижнем Новгороде предстоит побороться с "Локомотивом" за Суперкубок России.

Товарищеский матч

ЦСКА – "Енисей" (Красноярск" – 1:1 (1:0)

Голы: Ефремов, 34 (1:0). Обрадович, 59 – пенальти (1:1).

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Чернов, Магнуссон, Щенников, Ефремов, Бистрович, Дзагоев (Жамалетдинов, 46), Хосонов (Тикнизян, 87), Витинью (Бийол, 70), Чалов.

"Енисей": Юрченко, Дугалич, Грицаенко (Гавазай, 60), Занев, Ятченко, Гасанов (Харитонов, 81), Зотов (Фатуллаев, 75), Комолов, Комков (Рожков, 46), Кутьин (Саркисов, 46), Обрадович (Бодул, 60).

Предупреждения: Занев, 21. Бийол, 82. Набабкин, 90.

21 июля. Москва. "Арена ЦСКА".

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