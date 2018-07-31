ЦСКА хочет подписать африканского форварда из чемпионата Норвегии

Как стало известно "СЭ", форвард норвежского "Кристиансунна" Дауда Бамба может продолжить карьеру в России. В услугах 23-летнего ивуарийского футболиста заинтересованы четыре российские команды, в том числе – ЦСКА.

При этом "Кристиансунн" пока не хочет отпускать своего основного нападающего – его контракт действует до 2020 года. Несмотря на это, за Бамбой, помимо клубов РПЛ, следят в Бельгии и Германии.

В этом чемпионате Норвегии африканец провел 16 матчей, забив 7 голов (третий показатель в лиге). По данным transferemarkt.de, стоимость Бамбы составляет 400 тысяч евро. (Игорь НОВИКОВ, Вячеслав КОРОТКИН)