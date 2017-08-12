ЦСКА - фаворит матча со "Спартаком" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 6-го тура чемпионата России между ЦСКА - "Спартаком"​. Встреча в Москве начнется в 17.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА - "Спартак"

Прогноз Winline – П1 2.18 – Н 3.46 – П2 3.30

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Спартак".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Спартак" - в субботу, 12 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий - Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Щенников - Оланаре, Витинью.

"Спартак": Селихов - Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров - Глушаков, Фернанду - Самедов, Пашалич, Промес - Зе Луиш.

ПОТЕРИ: нет - Зобнин, Тимофеев (оба - травма), Луиз Адриану (дисквалификация).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

ЦСКА потерпел в премьер-лиге три поражения на новой клубной арене, и первое – от "Спартака".

Массимо Каррера выиграл оба дерби с ЦСКА, превзойдя и Леонида Слуцкого (3:1), и Виктора Гончаренко (2:1).

ПРОГНОЗ

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:

2:0 Армейцам будет очень тяжело, но опыт и уровень мастерства игроков позволяет надеяться на победу. К тому же надо возвращать "Спартаку" должок за поражение в последнем дерби.

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":

1:2 Если не успеет залечить колено Акинфеев, счет может быть и крупнее. Но даже с ним тяжеловесной армейской обороне будет трудно сдержать хитрюгу Промеса и двужильного Зе Луиша.