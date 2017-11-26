ЦСКА - фаворит матча с "Рубином" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Рубином" и ЦСКА. Встреча в Казани начнется в 14.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Рубин" - ЦСКА

Прогноз Winline – П1 3.12 – Н 2.80 – П2 2.48

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Рубин" - ЦСКА – в воскресенье, 26 ноября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Рубин": Рыжиков - Бауэр, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Кудряшов - Оздоев, М'Вила, Камболов - Жемалетдинов, Канунников.

ЦСКА: Акинфеев - Васин, В. Березуцкий, Игнашевич - Мариу Фернандес, Головин, Натхо, Набабкин - Жамалетдинов, Дзагоев - Вернблум.

ПОТЕРИ: Сесар Навас (под вопросом) - А. Березуцкий, Миланов, Щенников (все - травма), Витинью (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Две последние домашние встречи “Рубин” проиграл армейцам с общим счетом 0:3

2 гола забил "Рубин" в девяти последних матчах чемпионата (+1=3-5, мячи 2-6). В 13-м туре Янн М'Вила принес казанцам победу над "Ростовом" (1:0), а в 15-м Гекдениз Карадениз вывел их вперед в неудачной встрече с "Уфой" (1:2).

Поражение от "Рубина" в матче первого круга прервало пятиматчевую беспроигрышную и сухую серию армейцев в противостоянии с казанским клубом.

6-е место по числу проведенных в чемпионатах России встреч Василий Березуцкий делит сейчас с Валерием Есиповым (по 390). Если защитник ЦСКА появится на поле "Казань Арены", то обгонит легенду "Ротора" и будет уступать только Сергею Игнашевичу (476), Сергею Семаку(456), Дмитрию Лоськову (453), Игорю Семшову (433) и Руслану Аджинджалу(397).

ПРОГНОЗ

Борис ИГНАТЬЕВ, бывший главный тренер сборной России:

0:0 Явный кадровый голод армейцев не позволит им добиться другого преимущества, кроме территориального. Поставлю на безголевую ничью.

Евгений БЕЛОУСОВ, корреспондент "СЭ":

0:1 ЦСКА хватит эмоций от победы над "Бенфикой", чтобы минимальными силами выиграть и в Казани.