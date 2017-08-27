ЦСКА - фаворит матча с "Ахматом" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Ахматом". Встреча в Москве начнется в 17.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА - "Ахмат"

Прогноз Winline – П1 1.47 – Н 3.99 – П2 6.82

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Ахмат".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Ахмат" – в воскресенье, 27 августа, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий - Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Щенников - Чалов, Витинью.

"Ахмат": Городов - Семенов, Анхель, Родолфу - Уциев, Швец, Иванов, Фелипе Сампайю, Мохаммади - Лео Жаба, Митришев.

ПОТЕРИ: нет - Балай, Мбенг (оба - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Беспроигрышная серия ЦСКА в противостоянии с грозненцами продолжается уже 7 матчей.

В этом сезоне армейцы еще ни разу не играли вничью на своем поле. В четырех матчах ЦСКА одержал две победы и потерпел два поражения.

"Ахмат" не может забить армейцам уже четыре матча подряд.

После трех побед на старте чемпионата команда Олега Кононова потерпела четыре поражения подряд.

ПРОГНОЗ

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, известный российский тренер:

2:1. Главная проблема армейцев в том, что у них некому поставить в нужный момент голевую точку. Но по классу они выше гостей, что и позволит им победить.

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ":

2:0. После тяжелого спора с "Янг Бойз" армейцам придется непросто. Но у них и состав посильней, и опыта побольше.