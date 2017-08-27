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09:04 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА - фаворит матча с "Ахматом" по версии букмекеров

ЦСКА - "Ахмат". Фото "СЭ"
ЦСКА - "Ахмат". Фото "СЭ"

Сегодня состоится матч 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Ахматом". Встреча в Москве начнется в 17.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА - "Ахмат"

Прогноз Winline – П1 1.47 – Н 3.99 – П2 6.82

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Ахмат".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Ахмат" – в воскресенье, 27 августа, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий - Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Щенников - Чалов, Витинью.

"Ахмат": Городов - Семенов, Анхель, Родолфу - Уциев, Швец, Иванов, Фелипе Сампайю, Мохаммади - Лео Жаба, Митришев.

ПОТЕРИ: нет - Балай, Мбенг (оба - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Беспроигрышная серия ЦСКА в противостоянии с грозненцами продолжается уже 7 матчей.

В этом сезоне армейцы еще ни разу не играли вничью на своем поле. В четырех матчах ЦСКА одержал две победы и потерпел два поражения.

"Ахмат" не может забить армейцам уже четыре матча подряд.

После трех побед на старте чемпионата команда Олега Кононова потерпела четыре поражения подряд.

ПРОГНОЗ

Валерий НЕПОМНЯЩИЙизвестный российский тренер:

2:1. Главная проблема армейцев в том, что у них некому поставить в нужный момент голевую точку. Но по классу они выше гостей, что и позволит им победить.

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ":

2:0. После тяжелого спора с "Янг Бойз" армейцам придется непросто. Но у них и состав посильней, и опыта побольше.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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