13:43 | Футбол — РПЛ

ЦСКА - "Енисей": Жамалетдинов и Чалов сыграют в атаке у армейцев

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Стали известны стартовые составы команд в матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА - "Енисей".

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Жамалетдинов, Чалов.

Запасные: Помазун, Чернов, Эрнандес, Нисимура, Кучаев, Бийол, Гордюшенко.

 

"Енисей": Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Огуде, Торбинский, Зотов, Саркисов, Кутьин, Комков.

Запасные: Нестеренко, Филиппов, Гасанов, Комолов, Семакин, Рожков, Фатуллаев, Бодул, Гвазай, Обрадович.

 

Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

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ЦСКА - Енисей

 

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