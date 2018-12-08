ЦСКА - "Енисей": Жамалетдинов и Чалов сыграют в атаке у армейцев

Стали известны стартовые составы команд в матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА - "Енисей".
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Жамалетдинов, Чалов.
Запасные: Помазун, Чернов, Эрнандес, Нисимура, Кучаев, Бийол, Гордюшенко.
⚡ Наш состав на #ЦСКАенисей. Жама выйдет с первых минут!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 декабря 2018 г.
Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Жамалетдинов, Чалов.
Запасные: Помазун, Чернов, Эрнандес, Нисимура, Кучаев, Бийол, Гордюшенко pic.twitter.com/cOQOtVIIn5
"Енисей": Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Огуде, Торбинский, Зотов, Саркисов, Кутьин, Комков.
Запасные: Нестеренко, Филиппов, Гасанов, Комолов, Семакин, Рожков, Фатуллаев, Бодул, Гвазай, Обрадович.
Наш состав на последний матч в 2018 году! #ЦСКАЕнисей pic.twitter.com/dRpduc6FvW– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 8 декабря 2018 г.
Матч начнется в 15.00 по московскому времени.
Все о чемпионате России - здесь.