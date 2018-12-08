ЦСКА – "Енисей": трансляция матча – в 15.00

Сегодня, 8 декабря, состоится последний матч в чемпионате России для ЦСКА и "Енисея". После этого команды премьер-лиги уйдут на зимнюю паузу. Очная встреча соперников состоится в Москве на "ВЭБ Арене", стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Енисей".

После 16 туров в копилке "Енисея" 10 очков и последнее место в таблице, у ЦСКА в свою очередь 27 баллов и место в тройке. В каком настроении уйдут соперники на паузу? Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам поля. В то же время у соперников есть кадровые проблемы, поэтому составы вряд ли будут оптимальными.

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ЦСКА – "Енисей": чемпионат России, премьер-лига, 17-й тур, 8 декабря 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 15.00 (мск)