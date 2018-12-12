16:26 | Футбол — РПЛ

ЦСКА: два года с Гончаренко. Фото

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Ровно два года назад 12 декабря на пост главного тренера ЦСКА был назначен Виктор Гончаренко, информирует пресс-служба армейского клуба. Под его руководством в 84 матчах были одержаны 45 побед.

Под его руководством команда выиграла Суперкубок России и дважды становилась серебряным призером чемпионата России.

 

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