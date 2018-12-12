ЦСКА: два года с Гончаренко. Фото

Ровно два года назад 12 декабря на пост главного тренера ЦСКА был назначен Виктор Гончаренко, информирует пресс-служба армейского клуба. Под его руководством в 84 матчах были одержаны 45 побед.
Под его руководством команда выиграла Суперкубок России и дважды становилась серебряным призером чемпионата России.
12 декабря 2016-го Виктор Ганчаренко был назначен главным тренером #ЦСКА 🔴🔵 Под его руководством в 84 матчах были одержаны 45 побед. Сегодня проведем 85-ю игру с #ВМГ pic.twitter.com/lEMKl10cTT– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 декабря 2018 г.
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