ЦСКА: два года с Гончаренко. Фото

Ровно два года назад 12 декабря на пост главного тренера ЦСКА был назначен Виктор Гончаренко, информирует пресс-служба армейского клуба. Под его руководством в 84 матчах были одержаны 45 побед.

Под его руководством команда выиграла Суперкубок России и дважды становилась серебряным призером чемпионата России.