ЦСКА дома проиграл "Ростову"

ЦСКА на своем поле в матче 2–го тура чемпионата России уступил "Ростову" (0:1). Единственный гол на 7-й минуте встречи забил Сергей Паршивлюк.
В составе красно-синих дебютировал уругвайский нападающий Абель Эрнандес.
Команда Виктора Гончаренко не смогла забить во второй игре на старте премьер-лиги.
Чемпионат России
Премьер-лига
2-й тур
ЦСКА – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)
Гол: Паршивлюк, 7.
ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Чернов (Жамалетдинов, 84), Мариу Фернандес, Бистрович, Набабкин, Щенников (Ахметов, 46), Бийол, Чалов, Ефремов (Эрнандес, 46).
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов (Мирзов, 84), Гацкан, Салетрос (Калачев, 60), Юсупов, Скопинцев (Логашов, 77), Сигурдарсон.
Предупреждения: Ахметов, 50. Юсупов, 52. Бийол, 66. Набабкин, 90+4.
Судьи: ТУРБИН (Дмитров), Хатуев (Грозный), Богданов (Верея).
5 августа. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".
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