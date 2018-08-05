ЦСКА дома проиграл "Ростову"

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Ростов" - 0:1. Армейцы потерпели поражение в первой домашней игре нового чемпионата. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЦСКА на своем поле в матче 2–го тура чемпионата России уступил "Ростову" (0:1). Единственный гол на 7-й минуте встречи забил Сергей Паршивлюк.

В составе красно-синих дебютировал уругвайский нападающий Абель Эрнандес.

Команда Виктора Гончаренко не смогла забить во второй игре на старте премьер-лиги.

Чемпионат России

Премьер-лига

2-й тур

ЦСКА – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

Гол: Паршивлюк, 7.

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Чернов (Жамалетдинов, 84), Мариу Фернандес, Бистрович, Набабкин, Щенников (Ахметов, 46), Бийол, Чалов, Ефремов (Эрнандес, 46).

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов (Мирзов, 84), Гацкан, Салетрос (Калачев, 60), Юсупов, Скопинцев (Логашов, 77), Сигурдарсон.

Предупреждения: Ахметов, 50. Юсупов, 52. Бийол, 66. Набабкин, 90+4.

Судьи: ТУРБИН (Дмитров), Хатуев (Грозный), Богданов (Верея).

5 августа. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

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