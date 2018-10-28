ЦСКА дома проиграл "Краснодару"

ЦСКА на своем поле в матче 12-го тура чемпионата России уступил "Краснодару" (1:2). На гол Николы Влашича "быки" ответили точными ударами Ари и Виктора Классона.

"Краснодар" с 22 очками поднялся на второе место, отставание от лидирующего "Зенита" – 3 очка. ЦСКА (19 очков) занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

ЦСКА – "Краснодар" – 1:2 (0:0)

Голы: Влашич, 54 (1:0). Ари, 79 (1:1). Классон, 81 (1:2).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Влашич, Ахметов (Нисимура, 87), Дзагоев (Хосонов, 56), Обляков, Сигурдссон, Чалов (Бийол, 63).

"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес (Вандерсон Масиэл, 46), Классон, Каборе (Игнатьев, 75), Газинский, Перейра (Куэва, 68), Стоцкий, Ари.

Предупреждение: Чернов, 27.

Судьи: Галимов (Улан-Удэ). Семенов (Гатчина), Данченко (Уфа).

28 октября. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам