ЦСКА догнал "Спартак" по числу крупных побед

ЦСКА разгромил "Урал" (4:0) и одержал 119-ю крупную победу в чемпионате России. Армейцы догнали лидировавший по этому показателю "Спартак".

Также ЦСКА не проигрывает вторые таймы в 16 матчах подряд, повторив клубный рекорд. Ранее такие серии у команды были в 1998-99, 2001, 2002-03, 2006 и 2016 годах.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам