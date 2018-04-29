ЦСКА четыре года не может обыграть "Зенит"

В 28-м туре чемпионата России "Зенит" и ЦСКА сыграли вничью 0:0. В четвертый раз подряд эти команды не смогли выявить победителя и в третий раз подряд не сумели забить хотя бы один гол.
Тем временем, безвыигрышная серия армейцев в противостоянии с сине-бело-голубыми достигла 10 матчей. В последний раз красно-синие побеждали "Зенит" больше четырех лет назад – 15 марта 2014 года. Единственный гол в той игре, проходившей на "Арене Химки" записал на свой счет болгарский полузащитник Георгий Миланов. После этого питерцы пять раз выиграли (в том числе в матчах за Кубок и Суперкубок страны) и добились пяти ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)
10 последних матчей ЦСКА и "Зенита"
|
Дата
|
Турнир
|
Стадион
|
Матч
|
Голы
|
01.11.2014
|
ЧР
|
Арена Химки
|
ЦСКА – Зенит – 0:1
|
Хави Гарсия
|
05.04.2015
|
ЧР
|
Петровский
|
Зенит – ЦСКА – 2:1
|
Халк-2 – Страндберг
|
12.09.2015
|
ЧР
|
Арена Химки
|
ЦСКА – Зенит – 2:2
|
Ломбертс, в свои ворота, Думбья – Халк, Смольников
|
03.04.2016
|
ЧР
|
Петровский
|
Зенит – ЦСКА – 2:0
|
Халк-2
|
02.05.2016
|
КР
|
Казань-Арена
|
ЦСКА – Зенит – 1:4
|
Оланаре – Халк-2. Кокорин, Юсупов
|
23.07.2016
|
СКР
|
Локомотив
|
ЦСКА – Зенит – 0:1
|
Маурисиу
|
20.08.2016
|
ЧР
|
Петровский
|
Зенит – ЦСКА – 1:1
|
Жирков – Еременко
|
04.03.2017
|
ЧР
|
ВЭБ Арена
|
ЦСКА – Зенит – 0:0
|
-
|
22.10.2017
|
ЧР
|
ВЭБ Арена
|
ЦСКА – Зенит – 0:0
|
-
|
29.04.2018
|
ЧР
|
Санкт-Петербург
|
Зенит – ЦСКА – 0:0
|
-