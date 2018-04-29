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ЦСКА четыре года не может обыграть "Зенит"


В 28-м туре чемпионата России "Зенит" и ЦСКА сыграли вничью 0:0. В четвертый раз подряд эти команды не смогли выявить победителя и в третий раз подряд не сумели забить хотя бы один гол.

Тем временем, безвыигрышная серия армейцев в противостоянии с сине-бело-голубыми достигла 10 матчей. В последний раз красно-синие побеждали "Зенит" больше четырех лет назад – 15 марта 2014 года. Единственный гол в той игре, проходившей на "Арене Химки" записал на свой счет болгарский полузащитник Георгий Миланов. После этого питерцы пять раз выиграли (в том числе в матчах за Кубок и Суперкубок страны) и добились пяти ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)

10 последних матчей ЦСКА и "Зенита"

Дата

Турнир

Стадион

Матч

Голы

01.11.2014

ЧР

Арена Химки

ЦСКА – Зенит – 0:1

Хави Гарсия

05.04.2015

ЧР

Петровский

Зенит – ЦСКА – 2:1

Халк-2 – Страндберг

12.09.2015

ЧР

Арена Химки

ЦСКА – Зенит – 2:2

Ломбертс, в свои ворота, Думбья – Халк, Смольников

03.04.2016

ЧР

Петровский

Зенит – ЦСКА – 2:0

Халк-2

02.05.2016

КР

Казань-Арена

ЦСКА – Зенит – 1:4

Оланаре – Халк-2. Кокорин, Юсупов

23.07.2016

СКР

Локомотив

ЦСКА – Зенит – 0:1

Маурисиу

20.08.2016

ЧР

Петровский

Зенит – ЦСКА – 1:1

Жирков – Еременко

04.03.2017

ЧР

ВЭБ Арена

ЦСКА – Зенит – 0:0

-

22.10.2017

ЧР

ВЭБ Арена

ЦСКА – Зенит – 0:0

-

29.04.2018

ЧР

Санкт-Петербург

Зенит – ЦСКА – 0:0

-
Зенит – ЦСКА

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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