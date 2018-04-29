ЦСКА четыре года не может обыграть "Зенит"

В 28-м туре чемпионата России "Зенит" и ЦСКА сыграли вничью 0:0. В четвертый раз подряд эти команды не смогли выявить победителя и в третий раз подряд не сумели забить хотя бы один гол.

Тем временем, безвыигрышная серия армейцев в противостоянии с сине-бело-голубыми достигла 10 матчей. В последний раз красно-синие побеждали "Зенит" больше четырех лет назад – 15 марта 2014 года. Единственный гол в той игре, проходившей на "Арене Химки" записал на свой счет болгарский полузащитник Георгий Миланов. После этого питерцы пять раз выиграли (в том числе в матчах за Кубок и Суперкубок страны) и добились пяти ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)

10 последних матчей ЦСКА и "Зенита"