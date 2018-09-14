16:15 | Футбол — РПЛ

ЦСКА c Дзагоевым и Щенниковым отправился в Уфу

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ЦСКА вылетел в Уфу, где завтра состоится матч 7-го тура РПЛ с "Уфой". В составе армейцев в столицу Башкирии вылетели хавбек Алан Дзагоев и защитник Георгий Щенников, недавно восстановившиеся после травм. 

Полностью заявка ЦСКА выглядит так:

Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац;

Защитники: Мариу Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хёрдур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян;

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Илья Обляков, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон;

Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

После шести туров "Уфа" занимает 14-е место в РПЛ, ЦСКА - 6-е. 

"Уфа" – ЦСКА: чемпионат России по футболу, 7-й тур, онлайн-трансляция матча

Уфа - ЦСКА

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-ufu/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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