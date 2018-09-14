ЦСКА c Дзагоевым и Щенниковым отправился в Уфу

ЦСКА вылетел в Уфу, где завтра состоится матч 7-го тура РПЛ с "Уфой". В составе армейцев в столицу Башкирии вылетели хавбек Алан Дзагоев и защитник Георгий Щенников, недавно восстановившиеся после травм.

Полностью заявка ЦСКА выглядит так:

Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац;



Защитники: Мариу Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хёрдур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян;



Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Илья Обляков, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон;



Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

После шести туров "Уфа" занимает 14-е место в РПЛ, ЦСКА - 6-е.

"Уфа" – ЦСКА: чемпионат России по футболу, 7-й тур, онлайн-трансляция матча

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