ЦСКА: "Благодарим Траоре за забитые голы"

ЦСКА подтвердил информацию о том, что выступавший на правах аренды за команду нападающий "Монако" Ласина Траоре перешел в хихонский "Спортинг". За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть голов.
"Мы благодарим Ласина за голы, забитые в футболке красно-синих, в том числе в первом в истории матче на "Арене ЦСКА", и желаем успехов в дальнейшей карьере", – гласит сообщение на официальном сайте ЦСКА.
Дополнительная информация
http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/lacina-traore-pokinul-pfk-cska/
Басист
Ну теперь-то точно без Джафара кранты.
23:33 31 января
igorvasilevich
Только никого на место Лося ЦСКА не взял. Чалов и Оланоре не потянут чемпионат.
22:55 31 января
Medved.
наконец он нашел команду своего уровня - уровня плинтуса
22:30 31 января
KuziakaPm
И проклинаем за не забитые :)
22:20 31 января
PitersS
А там заиграет. В нынешнем ЦСКА можно, только, дурака валять..
22:12 31 января
Al Rains
Урра! ну свершилось наконец...а кто верил молодец!
22:10 31 января
Конский волос
Спасибо
22:02 31 января
Армеец-1
Наконец то свалил!
21:46 31 января