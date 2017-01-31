ЦСКА: "Благодарим Траоре за забитые голы"

ЦСКА подтвердил информацию о том, что выступавший на правах аренды за команду нападающий "Монако" Ласина Траоре перешел в хихонский "Спортинг". За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть голов.

"Мы благодарим Ласина за голы, забитые в футболке красно-синих, в том числе в первом в истории матче на "Арене ЦСКА", и желаем успехов в дальнейшей карьере", – гласит сообщение на официальном сайте ЦСКА.