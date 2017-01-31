21:19 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА: "Благодарим Траоре за забитые голы"

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ЦСКА подтвердил информацию о том, что выступавший на правах аренды за команду нападающий "Монако" Ласина Траоре перешел в хихонский "Спортинг". За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть голов.

"Мы благодарим Ласина за голы, забитые в футболке красно-синих, в том числе в первом в истории матче на "Арене ЦСКА", и желаем успехов в дальнейшей карьере", – гласит сообщение на официальном сайте ЦСКА.

Дополнительная информация

http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/lacina-traore-pokinul-pfk-cska/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Басист

Ну теперь-то точно без Джафара кранты.

23:33 31 января

igorvasilevich

Только никого на место Лося ЦСКА не взял. Чалов и Оланоре не потянут чемпионат.

22:55 31 января

Medved.

наконец он нашел команду своего уровня - уровня плинтуса

22:30 31 января

KuziakaPm

И проклинаем за не забитые :)

22:20 31 января

PitersS

А там заиграет. В нынешнем ЦСКА можно, только, дурака валять..

22:12 31 января

Al Rains

Урра! ну свершилось наконец...а кто верил молодец!

22:10 31 января

Конский волос

Спасибо

22:02 31 января

Армеец-1

Наконец то свалил!

21:46 31 января

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