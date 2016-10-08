15:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА без Еременко и Траоре обыграл "Анжи"

0
0
0
1

В товарищеском матче ЦСКА обыграл "Анжи" со счетом 2:0. Автором обоих мячей стал полузащитник Алексей Ионов. Во встрече не принимали участия нападающий Ласина Траоре, а также хавбек Роман Еременко. Напомним, что УЕФА отстранил 29-летнего финна от матчей на 30 дней.

Товарищеский матч

ЦСКА – "Анжи" (Махачкала) – 2:0 (1:0)

Голы: Ионов, 40 (1:0). Ионов, 57 (2:0).

ЦСКА: Чепчугов, Мариу Фернандес, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Олейников (Пухов, 46), Вернблум, Натхо, Гордюшенко (Маклаков, 86), Ионов, Чалов (Жамалетдинов, 46).

"Анжи": Юрченко (Шафинский, 46), Паршивлюк (Гаджибеков, 46), Мусалов (Белов, 46), Ямбере (Щербак, 46), Шандау, Мутари (Магомедов, 46), Гасанов, Иличевич, Эбесилио, Будковский (Газимагомедов, 46), Боли.

Предупреждение: Вернблум, 38.

8 октября. Москва. База ПФК ЦСКА "Ватутинки".

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Batistuta 9

Понтус и тут желтую получил) ))

16:26

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ