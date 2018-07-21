18:07 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА - Березуцким: "Спасибо за все, братья!"


ЦСКА в официальном Твиттере попрощался с братьями Алексеем и Василием Березуцкими. Сегодня оба защитника объявили о завершении карьеры. Алексей Березуцкий играл в ЦСКА с начала 2001 года, Василий - с середины того же сезона. 

"Спасибо за все, братья!" - говорится в сообщении ЦСКА.

 

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