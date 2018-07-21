ЦСКА - Березуцким: "Спасибо за все, братья!"

ЦСКА в официальном Твиттере попрощался с братьями Алексеем и Василием Березуцкими. Сегодня оба защитника объявили о завершении карьеры. Алексей Березуцкий играл в ЦСКА с начала 2001 года, Василий - с середины того же сезона.
"Спасибо за все, братья!" - говорится в сообщении ЦСКА.
⚡⚡⚡"Сегодня с лёгкой грустью, но с полной уверенностью в своём решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов"– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 июля 2018 г.
Легенды #ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие обратились к болельщикам с прощальным письмом: https://t.co/1sPUF2d2du
Спасибо за всё, Братья! 😥 pic.twitter.com/P5aYEYoRf5