ЦСКА - Березуцким: "Спасибо за все, братья!"

ЦСКА в официальном Твиттере попрощался с братьями Алексеем и Василием Березуцкими. Сегодня оба защитника объявили о завершении карьеры. Алексей Березуцкий играл в ЦСКА с начала 2001 года, Василий - с середины того же сезона.

"Спасибо за все, братья!" - говорится в сообщении ЦСКА.