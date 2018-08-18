ЦСКА – "Арсенал". Трансляция – в 15.30

В эти выходные пройдут матчи 4-го тура российской премьер-лиги. Одной из центральных игр станет встреча ЦСКА и "Арсенала". Сыграют команды в субботу, 18 августа, на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 15.30 по московскому времени. Для армейцев игра носит сверхважный характер – команда Виктора Гончаренко не очень удачно стартовала, набрав всего два очка в первых трех турах, и отставание от лидирующего "Зенита" – уже семь очков.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Арсенал".

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ЦСКА – "Арсенал": трансляция