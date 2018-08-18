ЦСКА – "Арсенал": прямая трансляция – в 15.30

В эти выходные пройдут игры четвертого тура чемпионата России по футболу. Одним из главных матчей станет встреча в Москве, где сыграют ЦСКА и "Арсенала". Встреча соперников пройдет сегодня, в субботу, на столичной "ВЭБ Арене". Начало игры – в 15.30 по местному времени. Для красно-синих матч очень важен с точки зрения результата – вице-чемпион России не очень удачно стартовал в сезоне, набрав всего два бала в первых трех турах, и отставание от лидирующего питерского "Зенита" – уже семь очков.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Арсенал".

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ЦСКА – "Арсенал": трансляция