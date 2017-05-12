ЦСКА - "Арсенал": онлайн-трансляция матча чемпионата России - в 19.30

В пятницу, 12 мая, в рамках 28-го тура чемпионата России-2016/17 пройдет матч ЦСКА – "Арсенал". Игра на стадионе "Арена ЦСКА" начнется в 19.30 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Арсенал".

В российской премьер-лиге до финиша сезона осталось три тура. Ближайший состоится в этот уик-энд. Предпоследний, 29-й, пройдет в среду, 17 мая, а последний, 30-й тур назначен на воскресенье, 21 мая.

За три тура до финиша чемпионата России ЦСКА занимает второе место, имеет в активе 53 очка и в споре за серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов на одно опережает "Зенит". "Арсенал" располагается в зоне прямого вылета на предпоследнем, 15-м месте с 24 очками. У конкурентов туляков в борьбе за выживание, "Крыльев Советов" и "Оренбурга", 25 и 26 очков соответственно. 12-е место и право сохранить место в премьер-лиге без стыковых матчей с 29 очками сохраняет "Урал".

Кто в Лигу чемпионов, кто – в ФНЛ? оставшиеся интриги чемпионата //

ЦСКА vs "Зенит": кто в Лигу чемпионов?