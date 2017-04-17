10:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА, "Арсенал" и "Локо" могут быть наказаны за мат

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На заседании КДК РФС будут рассмотрены эпизоды с нарушением дисциплинарного регламента в матчах 23-го тура чемпионата России. Как отметил глава комитета Артур Григорьянц, в играх ЦСКА"Ростов" (0:0) и "Арсенал""Локомотив" (0:3) болельщики скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику.

– В матче ЦСКА – "Ростов" болельщики армейского клуба скандировали ненормативную лексику. В игре "Арсенал" – "Локомотив" болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику, – сказал Григорьянц. (Сергей АСТАХОВ)

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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