ЦСКА, "Арсенал" и "Локо" могут быть наказаны за мат

На заседании КДК РФС будут рассмотрены эпизоды с нарушением дисциплинарного регламента в матчах 23-го тура чемпионата России. Как отметил глава комитета Артур Григорьянц, в играх ЦСКА – "Ростов" (0:0) и "Арсенал" – "Локомотив" (0:3) болельщики скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику.

– В матче ЦСКА – "Ростов" болельщики армейского клуба скандировали ненормативную лексику. В игре "Арсенал" – "Локомотив" болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику, – сказал Григорьянц. (Сергей АСТАХОВ)