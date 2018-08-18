ЦСКА - "Арсенал": Джорджевич и Комбаров сыграют с первых минут

"Арсенал" объявил стартовый состав на матч 4-го тура РПЛ против ЦСКА. С первых минут встречу начнут нападающий Лука Джорджевич и защитник Кирилл Комбаров.

Состав "Арсенала": Левашов - Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш - Горбатенко, Костадинов, Ткачев - Бакаев, Кангва, Джорджевич.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Денисов, Сокол, Дельгадо, Крикуненко, Мохаммед, Мингазов, Ивакин, Лесовой, Чаушич, Аджоев.

ЦСКА - "Арсенал": Чемпионат России, 4-й тур, 18 августа 2018, онлайн трансляция – в 16.30