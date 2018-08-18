ЦСКА - "Арсенал": Джорджевич и Комбаров сыграют с первых минут

"Арсенал" объявил стартовый состав на матч 4-го тура РПЛ против ЦСКА. С первых минут встречу начнут нападающий Лука Джорджевич и защитник Кирилл Комбаров.
Состав "Арсенала": Левашов - Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш - Горбатенко, Костадинов, Ткачев - Бакаев, Кангва, Джорджевич.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Денисов, Сокол, Дельгадо, Крикуненко, Мохаммед, Мингазов, Ивакин, Лесовой, Чаушич, Аджоев.
💪 ⚔️Стартовый состав оружейников на матч с @pfc_cska pic.twitter.com/8nrXPkL2Qv– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 18 августа 2018 г.
ЦСКА - "Арсенал": Чемпионат России, 4-й тур, 18 августа 2018, онлайн трансляция – в 16.30