ЦСКА - "Арсенал". Что Божович сказал в перерыве? Отвечает Альварес

Защитник "Арсенала" Виктор Альварес подчеркнул, что вся команда провалила первый тайм матча 29-го тура чемпионата России против ЦСКА. Армейцы ведут после 45 минут 5:0.
- Это был наш худший первый тайм в сезоне. Вся команда допускала ошибки, - сказал Альварес в эфире канала "Наш футбол".
- Что тренер говорил в раздевалке?
- После такого счета мало, что можно сказать, но тренер настроил нас играть до конца и после матча уйти с высоко поднятой головой.
hant64
Какая высоко поднятая голова может быть при таком размазывании по полю?
20:26
Эугенио
6-0
20:15