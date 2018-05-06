19:58 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА - "Арсенал". Что Божович сказал в перерыве? Отвечает Альварес

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Защитник "Арсенала" Виктор Альварес подчеркнул, что вся команда провалила первый тайм матча 29-го тура чемпионата России против ЦСКА. Армейцы ведут после 45 минут 5:0.

- Это был наш худший первый тайм в сезоне. Вся команда допускала ошибки, - сказал Альварес в эфире канала "Наш футбол".

- Что тренер говорил в раздевалке?

- После такого счета мало, что можно сказать, но тренер настроил нас играть до конца и после матча уйти с высоко поднятой головой.

Трансляция матча ЦСКА - "Арсенал"

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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hant64

Какая высоко поднятая голова может быть при таком размазывании по полю?

20:26

Эугенио

6-0

20:15

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