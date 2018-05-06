ЦСКА - "Арсенал": Чалов оформил хет-трик к 43-й минуте

Нападающий ЦСКА Федор Чалов оформил хет-трик в матче 29-го тура чемпионата России против "Арсенала". Форвард открыл счет уже на второй минуте, на 21-й оформил дубль, а на 43-й установил счет 5:0.

Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"