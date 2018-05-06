19:46 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА - "Арсенал": Чалов оформил хет-трик к 43-й минуте

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов оформил хет-трик в матче 29-го тура чемпионата России против "Арсенала". Форвард открыл счет уже на второй минуте, на 21-й оформил дубль, а на 43-й установил счет 5:0.

Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"

ЦСКА – Арсенал Т
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КОММЕНТАРИИ (11)
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MrSmith1982

СтадоПИДАРОВ продажных:(

20:23

shpasic

Дзюба уже сыграл главный матч сезона)

20:18

biggp1

Знаток1964,так если защита видит странное решение главного,будут ли они убиваться?

20:18

Знаток1964

biggp1.................Юноша не виноват....защитники не борются....Вот где собака зарыта

20:13

staerswimmer23

echo2011, спартак так играет в еврокубках

20:10

biggp1

теперь божович устанет объяснять,почему на игру с цска поставил в ворота неопытного юношу

20:09

echo2011

Против "Спартака" почему-то так не играют...

20:08

Verdugo

regiemnt чего развонялся-то? Твой спартак оба раза арсенал обыграл, а ЦСКА так-то матч в Туле проиграл, а то что сегодня не настроились - их проблемы

20:05

Boleijj protiv

Как говорил Бубнов обосралася

20:03

Знаток1964

Божович не умеет играть договорняки.....также настроил сегодня команду ,как когда то А.Кобелев с Динамо , не желающий продолжать играть в Кубке России .....слил Зениту 3-9

20:02

regiment

вот это слив. давно такого не видел. бесят эти одноразовые командочки, которые могут настроится на один матч в сезоне и тот всегда на спартак. а вот дать бой другому лидеру кишка тонка, лучше сдать матч, да так откровенно что 5:0. Уверен что ещё национальное достояние один забьет

19:59

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