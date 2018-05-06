ЦСКА - "Арсенал": Чалов оформил хет-трик к 43-й минуте

Нападающий ЦСКА Федор Чалов оформил хет-трик в матче 29-го тура чемпионата России против "Арсенала". Форвард открыл счет уже на второй минуте, на 21-й оформил дубль, а на 43-й установил счет 5:0.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов оформил хет-трик в матче 29-го тура чемпионата России против "Арсенала". Форвард открыл счет уже на второй минуте, на 21-й оформил дубль, а на 43-й установил счет 5:0.
MrSmith1982
СтадоПИДАРОВ продажных:(
20:23
shpasic
Дзюба уже сыграл главный матч сезона)
20:18
biggp1
Знаток1964,так если защита видит странное решение главного,будут ли они убиваться?
20:18
Знаток1964
biggp1.................Юноша не виноват....защитники не борются....Вот где собака зарыта
20:13
staerswimmer23
echo2011, спартак так играет в еврокубках
20:10
biggp1
теперь божович устанет объяснять,почему на игру с цска поставил в ворота неопытного юношу
20:09
echo2011
Против "Спартака" почему-то так не играют...
20:08
Verdugo
regiemnt чего развонялся-то? Твой спартак оба раза арсенал обыграл, а ЦСКА так-то матч в Туле проиграл, а то что сегодня не настроились - их проблемы
20:05
Boleijj protiv
Как говорил Бубнов обосралася
20:03
Знаток1964
Божович не умеет играть договорняки.....также настроил сегодня команду ,как когда то А.Кобелев с Динамо , не желающий продолжать играть в Кубке России .....слил Зениту 3-9
20:02
regiment
вот это слив. давно такого не видел. бесят эти одноразовые командочки, которые могут настроится на один матч в сезоне и тот всегда на спартак. а вот дать бой другому лидеру кишка тонка, лучше сдать матч, да так откровенно что 5:0. Уверен что ещё национальное достояние один забьет
19:59