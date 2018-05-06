ЦСКА - "Арсенал". Божович не чувствует особенный настрой Дзюбы

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против ЦСКА выразил мнение, что воспитанник "Спартака" Артем Дзюба настраивается на армейцев, как и на любого другого соперника.

- С Левашовым все в порядке, он хорошо сыграл с "Зенитом", - сказал Божович в эфире канала "Наш футбол". - Но мы решили посмотреть на Обухова, что он может, дать шанс проявить себя.

- Дзюба против ЦСКА настроен по-особенному?

- Думаю, он настроен на каждую игру одинаково.

- Не почувствовали, что для него это принципиальный матч?

- Нет, не чувствую.

Матч ЦСКА - "Арсенал" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.