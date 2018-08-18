ЦСКА -"Арсенал": армейцы вышли вперед на 10-й минуте благодаря голу Эрнандеса

ЦСКА вышел вперед в матче 4-го тура РПЛ против "Арсенала".
На 10-й минуте гол забил нападающий Абель Эрнандес. Жамалетдинов получил пас в штрафной и с левой пробил низом - Левашов отбил, но тут же набежал Эрнандес и закатил мяч в сетку.
Гол Абеля Эрнандеса в ворота "Арсенала"#ЦСКААрсенал прямом эфире на #МАТЧПРЕМЬЕР и по ссылке https://t.co/cgSptbJJtohttps://t.co/sY7eshs8Hj– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 18 августа 2018 г.
ЦСКА - "Арсенал": Чемпионат России, 4-й тур, 18 августа 2018, онлайн трансляция