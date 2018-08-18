ЦСКА - "Арсенал": армейцы одержали первую победу в РПЛ

ЦСКА дома на "ВЭБ Арене" разгромил "Арсенал" со счетом 3:0 в четвертом туре российской премьер-лиги. Открыл счет в игре на 10-й минуте форвард Абель Эрнандес. Он отличился во втором туре подряд.

Удвоил преимущество армейцев полузащитник Кристиян Бистрович. Он забил на 77-й минуте с передачи Эрнандеса. Для хорватского хавбека данный гол стал первым за армейцев. Довел счет до крупного нападающий Федор Чалов, отличившись на 82-й минуте.

В первой тайме у ЦСКА травму получил защитник Георгий Щенников. Вместо него на 30-й минуте на замену вышел форвард Чалов. С 67-й минуты ЦСКА играл в большинстве. На 67-й минуте был удален защитник "Арсенала" Гия Григалава.

ЦСКА набрал 5 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Арсенал" с 4 очками располагается на девятом месте.

"СЭ" вел онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Арсенал"

Российская премьер-лига

4-й тур

ЦСКА (Москва) - "Арсенал" (Тула) - 3:0 (1:0)

Голы: Эрнандес, 10 (1:0). Бистрович, 77 (2:0). Чалов, 82 (3:0).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Бекао, Чернов, Магнуссон, Мариу Фернандес, Бистрович, Бийол, Влашич (Гордюшенко, 79), Щенников (Чалов, 30), Эрнандес, Жамалетдинов (Ахметов, 61).

"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Хагуш, Горбатенко (Чаушич, 46), Костадинов (Кадири Мохаммед, 71), Бакаев, Кангва (Лесовой, 57), Ткачев, Джорджевич.

Предупреждения: Хагуш, 37. Джорджевич, 45+1. Магнуссон, 70. Кадири Мохаммед, 72.

Удаление: Григалава (Арсенал Т), 67 (игра рукой).

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

18 августа. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".