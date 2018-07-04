ЦСКА арендовал 22-летнего бразильского защитника из клуба "Байя"

ЦСКА арендовал 22-летнего бразильского защитника Родриго Бекао, информирует официальный сайт армейцев. Ранее игрок выступал за клуб "Байя".
Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2018/19 с опцией дальнейшего выкупа. Бекао уже прошел медосмотр и прибыл в Бад-Тацмансдорф, где сегодня стартует второй сбор армейцев.
– Добро пожаловать в ЦСКА, Родриго", – отмечается в сообщении.
⚡ #ЦСКА арендовал Родриго Бекао– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 июля 2018 г.
🇧🇷 22-летний бразильский защитник будет выступать за красно-синих на правах аренды
Добро пожаловать, Родриго! 🔴🔵
➡ https://t.co/I2Fm6yIkIz pic.twitter.com/p6MX4wSW4s